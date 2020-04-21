Прокуратура Гомельской области направила в суд дело о гибели работника зеленстроя

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя агрогородка Еремино в причинении смерти по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, несоблюдение правил по охране труда привело к гибели человека в ноябре 2019 года. Водитель погрузчика на одном из предприятий ЖКХ областного центра трудился в питомнике древесно-кустарниковых растений. "Во время движения погрузчика задним ходом он не проявил должного внимания и совершил наезд на работника, занятого сортировкой кустарника. От полученных повреждений пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве УСК по Гомельской области. После проверки материалов дела в прокуратуре подтвердили обоснованность обвинения, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.144 УК.

В прокуратуре напомнили, что несчастные случаи при погрузочных работах наиболее часто происходят при нарушении правил маневрирования и движения транспортного средства в стесненных условиях, к примеру - в узких проездах. "Водители должны соблюдать особую осторожность в таких условиях, а также при движении по производственным участкам, где могут быть люди", - подчеркнули в ведомстве.-0-