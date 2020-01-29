Прокуратура Гомельской области в 2019 году подала иски о взыскании Br180 тыс. за падеж скота

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области в 2019 году заявила в суды 110 исков по взысканию с виновных ущерба на Br180 тыс. от падежа и недостачи скота, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Ответчиками по искам выступали руководители хозяйств, бригадиры, животноводы, сторожа и другие работники предприятий АПК.

Так, на молочно-товарной ферме Октябрьского района был зафиксирован падеж 16 коров. Причиной стало ненадлежащее кормление животных. Ущерб предприятию был оценен в Br23,6 тыс. Учитывая степень вины и материальное положение конкретных работников фермы, на основании ст.409 Трудового кодекса по приговору суда с руководителя предприятия взыскано Br9 тыс., бригадира - 3 тыс., ночного сторожа - Br1 тыс.

По данным прокуратуры, заведующая фермы и главный ветеринарный врач одного из агропредприятий Жлобинского района по договоренности вносили в отчеты о движении скота, ведомости взвешивания и определения прироста массы животных ложные сведения. "В итоге в КСУП выявили недостачу 31 головы молодняка КРС, из которых 26 по документам якобы реализовали работникам предприятия", - рассказали в службе информации. С виновных взыскано по Br3,4 тыс.

В Хойникском районе от нападения волков пострадали четыре коровы. Суд по иску прокурора района взыскал в долевом порядке с руководителя хозяйства и бригадира ущерб в Br1,15 тыс. и Br0,8 тыс. соответственно.

Всего прокуроры районов Гомельской области в 2019 году внесли 95 представлений, вынесли 122 предписания, объявили 10 официальных предупреждений. По их требованию 33 работника организаций АПК привлечены к административной, 271 - дисциплинарной, 108 - материальной ответственности на Br20,3 тыс.

Как рассказали в службе информации, этой работе предшествовали семинар по вопросам гражданско-судебного надзора и коллегия прокуратуры области. Надзорные мероприятия продолжатся.-0-