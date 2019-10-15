Прокуратура Гродненской области доказала недобросовестность нанимателя и защитила права работника

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области доказала недобросовестность нанимателя и защитила трудовые права работника. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В феврале 2018 года женщина начала работу в должности конструктора-модельера в одном из ООО. Сотрудница передала нанимателю трудовую книжку. Однако трудовые отношения официально оформлены не были. Наниматель не выплачивал ежемесячно заработную плату, а также не производил выплаты по больничным листам. Трудовую книжку работнице вернули в январе 2019 года.

Женщина обратилась с иском в суд Гродненского района. Она просила установить факт трудовых отношений с недобросовестным нанимателем, а также обязать его внести достоверную запись в трудовую книжку о приеме и увольнении и взыскать причитающуюся ей заработную плату.

Суд Гродненского района исковые требования не удовлетворил. Прокурор района решение опротестовал. Однако судебная коллегия по гражданским делам Гродненского областного суда оставила без изменения решение суда первой инстанции.

"Поскольку материалы гражданского дела содержали достаточные доказательства, подтверждавшие доводы истицы, прокурор Гродненской области принес протест в порядке надзора на названные судебные постановления. При новом рассмотрении дела судебная коллегия по гражданским делам Гродненского областного суда удовлетворила протест прокурора, отменила решение суда Гродненского района и вынесла по делу новое решение", - рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Согласно решению, с ООО в пользу работника взысканы заработная плата и компенсация за неиспользуемый трудовой отпуск с учетом индексации. Кроме того, нанимателя обязали внести в трудовую книжку работника записи о приеме на работу и увольнении 18 января текущего года по соглашению сторон.-0-