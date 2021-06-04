Прокуратура Гродненской области направила в суд дело о призывах к терроризму

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно направлено в суд уголовное дело о призывах к акту терроризма. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Молодому человеку инкриминированы публичные призывы к совершению акта терроризма. Он разместил их в октябре - ноябре 2020 года в одном из публичных Telegram-чатов.

Обвиняемый заключен по стражу. На его имущество наложен арест. Санкция статьи, по которой обвиняется молодой человек, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.-0-