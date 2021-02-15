Прокуратура Гродненской области направила в суд дело о разжигании социальной вражды

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Новогрудка, которому инкриминированы разжигание социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, а также оскорбление Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

"Согласно материалам дела, мужчина с целью возбуждения враждебного отношения и подрыва доверия к милиции в период с июля по октябрь 2020 года в одном из чатов Telegram-канала разместил сообщения, выраженные в неприличной форме и содержавшие призывы к агрессивным действиям в отношении сотрудников ОВД. В переписке с иными пользователями Telegram-чата обвиняемый 27 сентября 2020 года допустил нецензурный, унижающий честь и достоинство главы государства комментарий", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.1 ст.130 и ч.1 ст.368 УК. Избранную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

"Несколько месяцев назад мужчина был осужден судом Лидского района по ст.186 УК за угрозу убийством", - добавили в прокуратуре.-0-