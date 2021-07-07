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07 июля 2021, 14:52

Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида

При производстве следственных действий. Фото из архива
При производстве следственных действий. Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида, сообщили БЕЛТА в службе информации ведомства.

"На территории Гродненской области существуют более 200 паспортизированных мест захоронения мирных граждан региона, а также жителей других местностей, которые расстреляны нацистами. Прокуроры активно выявляют факты уничтожения населения во всех районах, в том числе общаются со старожилами, которые делятся известными им сведениями о сожжении деревень и расстрелах людей. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены практически все проживающие в регионе узники концлагерей либо их родственники. Обнаружено более 40 ранее неизвестных фактов уничтожения оккупантами, их пособниками, а также незаконными вооруженными формированиями, в частности Армией Крайовой, мирных жителей", - рассказали в прокуратуре.

Каждый факт проверяется путем изучения архивных материалов и при производстве следственных действий на месте.

При допросе жительницы деревни Новодевятковичи Слонимского района Нины Федоровны Кулины установлены обстоятельства сожжения в декабре 1942 года деревни Окуниново и уничтожения 299 ее жителей.

"В тот день в наш двор на окраине деревни приехали немцы. Заломили руки отцу, стали бить ногами. Дети заплакали. Фашист на наших глазах застрелил грудных близнецов, которым от роду было всего три недели, а остальным сказал скорее выходить. Погнали нас за деревню, туда, где теперь стоит памятник погибшим. Мы видели, что вокруг расставлены пулеметы. Там уже собрались все наши односельчане. Застрекотали автоматы", - рассказывает Нина Федоровна.

Окровавленную девочку, находившуюся без сознания, немцы приняли за мертвую. Она всю ночь пролежала рядом с телами своих погибших родственников. Девятилетней Нине удалось выжить. Сейчас ей уже за 80. Раз в год она приезжает к памятнику. Там на мемориальной плите высечены имена ее отца, матери, шестерых сестер и братьев.

Органы прокуратуры Гродненской области продолжают расследовать зверства немецких оккупантов и их пособников в отношении мирного населения Беларуси.-0-

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