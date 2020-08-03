Прокуратура Каменецкого района защитила права инвалида по оплате ЖКУ

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Каменецкого района защитила права пожилого инвалида, нарушенные местным жилищно-коммунальным хозяйством, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

В районную прокуратуру обратилась престарелая женщина, инвалид первой группы. Она рассказала о несогласии с удержанием из пенсии суммы в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги в арендном жилье. Там она не жила уже около года. Пенсионерка пояснила, что ее семью переселили на новый адрес, поскольку предыдущую квартиру признали непригодной для проживания.

В прокуратуре проверили доводы пенсионерки и приняли меры по защите ее прав. Был подан соответствующий иск в суд, который наложил запрет на удержание денег из пенсии заявительницы. По решению суда документ Каменецкого ЖКХ был отменен, потому что его должностные лица нарушили порядок начисления платы за услуги.

После проверки причин и условий несоблюдения жилищных прав прокуратура Каменецкого районе внесла директору местного ЖКХ представление, потребовав устранить недостатки и упущения в работе.-0-