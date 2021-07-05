5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление Президента и представителей власти. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

"Неустановленное лицо в одном из публичных чатов мессенджера Telegram разместило сообщение, содержащее публичное оскорбление главы государства и представителей власти. По указанному факту 28 июня прокуратурой Лидского района возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.368 и ст.369 УК", - рассказали в прокуратуре.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Лидский РОСК.-0-