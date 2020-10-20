Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело о ДТП с тремя погибшими

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении 43-летнего столичного жителя, которому инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек и причинение другим гражданам тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

Согласно материалам дела, 11 июня вечером мужчина ехал на Mercedes-Benz со своей супругой, 13-летней дочерью и семилетним сыном. Двигаясь примерно с 90 км/ч на 29-м км дороги Минск - Калачи - Мядель, он не учел изменившуюся дорожную обстановку: из-за сильного дождя ухудшилась видимость. Не снизив скорость, водитель не справился с управлением и допустил занос машины. Авто выехало на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Corolla.

Водитель и два пассажира Toyota от травм погибли на месте. У дочери водителя Mercedes диагностировали тяжкие телесные повреждения, у сына - менее тяжкие. Сам водитель и его супруга не пострадали.

Причина аварии в том, что обвиняемый выбрал неоправданно высокую скорость движения без учета обстановки, включая мокрое от дождя дорожное покрытие.

После изучения уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.317 УК.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области. Обвиняемый был заключен под стражу, прокурор оставил эту меру без изменения.

За нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более людей, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет с лишением права управления транспортом на период до 5 лет.-0-

Фото МВД