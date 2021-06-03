Прокуратура Минской области выявила упущения в борьбе с оборотом наркотиков и психотропов

Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Минской области потребовали устранить упущения в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры. По убеждению прокуратуры, положительный эффект от предупреждения и лечения наркозависимости может быть достигнут только благодаря совместным усилиям заинтересованных структур, служб и организаций. Например, в некоторых районах выявлены факты невыполнения запланированных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропов, профилактике их потребления, социальной реабилитации больных наркоманией. Установлены проблемы и организационно-практического характера в управленческой деятельности компетентных госорганов, организаций и учреждений. Не оказалось должного обмена информацией между вовлеченными в эту работу структурами, была проблема с явкой наркозависимых на прием к врачу. По итогам проверок исполнения законодательства о социальной адаптации людей, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, органы прокуратуры Минской области внесли 14 представлений, после рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц, к девяти применены меры материального воздействия. В Минской области по итогам 2020 года число зарегистрированных преступлений в этой сфере снизилось на 22%. При этом от передозировок психоактивными субстанциями погибли 12 человек. В половине таких случаев смерть наступила от потребления метадона. Как правило, наркотик приобретался бесконтактным методом в интернете. Погибшие имели ряд хронических заболеваний. По всем фактам смерти подразделения Следственного комитета возбудили уголовные дела по ч.5 ст.328 УК.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!