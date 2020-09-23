Прокуратура Могилевского района возбудила уголовное дело о ДТП, в котором пострадал ребенок

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района возбудила в отношении местного жителя уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.317 УК). Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Подозреваемому инкриминировано то, что он 16 июня в дневное время на автомобиле Ford Mondeo вблизи агрогородка Полыковичи совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Водитель легкового автомобиля имел реальную возможность обнаружить ехавшего на велосипеде мальчика. Он осознавал, что конкретная дорожная ситуация требовала от него осторожности, поскольку дети не могут объективно воспринимать и оценивать дорожную обстановку и степень ее опасности. Несмотря на это, не снизил скорость, чтобы исключить вероятность наезда на ребенка.

Для проведения предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в управление Следственного комитета по Могилевской области. -0-