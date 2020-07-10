Прокуратура Могилевской области потребовала устранить нарушения в сфере ветеринарного контроля

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области потребовала устранить нарушения законодательства в сфере ветеринарного благополучия в организациях, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Могилевской области.

Органы прокуратуры Могилевской области в марте - апреле проверили исполнение законодательства об обеспечении ветеринарного благополучия организациями АПК, перерабатывающей промышленности, местными исполнительными и распорядительными органами. "Согласно результатам проверки организация и выполнение мероприятий государственного ветеринарного надзора, контроль за состоянием здоровья животных на сельскохозяйственных предприятиях, анализ причин их заболеваемости и гибели требуют совершенствования", - отметили в прокуратуре.

Например, в отделе ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома фактически не вели аналитическую работу. Обобщение результатов сводили к сбору ведомственных показателей без проверки и контроля.

Работа районных и городских ветеринарно-санитарных учреждений, как оказалось, также не организована надлежащим образом. "В 2019 году и истекшем периоде 2020-го специалисты этих учреждений в Могилеве, Белыничском, Быховском, Кировском и Климовичском районах не проводили мониторинг в организациях АПК, - рассказали в прокуратуре. - В большинстве районов не контролировалось реальное исполнение выданных рекомендаций и устранение выявленных нарушений ветеринарного законодательства. Ветеринарно-санитарные учреждения не инициировали возмещение материального ущерба по фактам падежа крупного рогатого скота, не направляли информацию о таких фактах для дачи правовой оценки в правоохранительные органы и прокуратуру".

Органы ветеринарного надзора не уделяли должного внимания пресечению использования ветеринарных препаратов с истекшими сроками годности. Такие факты зафиксированы в Климовичском, Кировском, Костюковичском, Круглянском, Могилевском, Мстиславском, Осиповичском и Хотимском районах. Кроме того, специалисты во время контрольных мероприятий не изучали своевременность и полноту проведения вакцинации животных и другой ветеринарной работы в организациях АПК.

Одна из эффективных мер профилактики правонарушений в области ветеринарии - административные взыскания в отношении виновных должностных лиц сельхозорганизаций. Однако, как считает прокуратура, полномочия составлять протоколы по делам об административных правонарушениях компетентные учреждения использовали не в полной мере.

"Роль местных исполнительных и распорядительных органов в сфере ветеринарии недостаточна. Реализованные мероприятия и принятые решения не позволили положительно влиять на состояние ветеринарного благополучия в организациях АПК. Для укомплектования ветеринарными специалистами предприятий и учреждений в 2019 году и истекшем периоде 2020-го отдельные исполкомы не разработали региональные программы по работе с кадрами, не проанализировали их текучесть", - подчеркнули в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура Могилевской области внесла в Могилевский облисполком представление. В нем требуется принять дополнительные организационно-практические меры для обеспечения ветеринарного благополучия, поскольку от него зависит развитие отрасли животноводства, получение качественной и безопасной продукции.-0-