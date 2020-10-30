Прокуратура направила в суд дело о надругательстве над госфлагом в Ивацевичском районе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивацевичского района направила в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего местного жителя в надругательстве над государственным флагом Беларуси, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.
"Согласно материалам дела, нетрезвый житель Ивацевичского района с 00.00 до 2.30 3 сентября ножом разрезал полотно флага, закрепленного на флагштоке на здании прокуратуры Ивацевичского района. Он же в указанный период времени проник на территорию Ивацевичского районного отдела Следственного комитета, где снял и разрезал полотно флага, закрепленного в держателе на фасаде здания", - рассказали в прокуратуре.
Личность нарушителя установили с помощью камер видеонаблюдения. Ущерб обвиняемый возместил добровольно. Его действия квалифицированы по ст.370 Уголовного кодекса.
Ранее мужчина привлекался к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии по ч.1 ст.23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Он работает сторожем на одном из предприятий города. При допросе пояснил, что совершил такие поступки под воздействием алкоголя, в содеянном раскаялся.
При изучении уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с правовой квалификацией действий мужчины.
Ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-