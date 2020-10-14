Прокуратура направила в суд дело о повреждении обелиска "Минск - город-герой"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района столицы направила для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении 20-летнего минчанина, которому инкриминированы хулиганство и умышленное повреждение особо ценных историко-культурных ценностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, обвиняемый 14 августа 2020 года, находясь вблизи Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, с использованием аэрозольных баллонов распылил лакокрасочный материал и нанес изображение в виде круга с линией над ним на лицевой поверхности обобщенного образа матери-Родины, символа Победы и Славы, который является частью архитектурно-скульптурного комплекса "Обелиск "Минск - город-герой".

Тем самым, как отметили в прокуратуре, молодой человек открыто надругался над обычаями и традициями белорусского народа, особо ценными культурными достижениями страны, осквернил увековеченную память участников и погибших в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны.

В результате противоправных действий архитектурно-скульптурный комплекс получил повреждения. КУП "Ремавтодор Центрального района Минска" причинен имущественный ущерб на Br425, который обвиняемый возместил в полном объеме.-0-