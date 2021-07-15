Прокуратура направила в суд уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ️Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый в декабре 2020 года и январе 2021-го допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Светланы Тихановской и других лиц по факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Орган уголовного преследования предупреждал свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и другим гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению.

В прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также правильности квалификации содеянного по ст.407 УК.

Ранее избранную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-