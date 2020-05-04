Прокуратура нашла нарушения при проведении закупок УКСом Миноблисполкома

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области при проверке исполнения антикоррупционного законодательства выявила нарушения в работе КУП "УКС Миноблисполкома". Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

Прокуроры зафиксировали случаи, когда на предприятии не соблюдали нормы, регламентирующие декларирование доходов и имущества, а также предотвращение конфликта интересов. "Созданная на предприятии комиссия по противодействию коррупции не всегда выполняла поставленные перед ней задачи. В частности, не принимались надлежащие меры к выявлению коррупционных рисков в работе КУП и внесению предложений по их минимизации и устранению", - рассказали в прокуратуре.

"Обнаружены нарушения в сфере организации и проведения закупок за счет бюджетных и собственных средств. Среди основных нарушений - неправильный выбор процедур, ущемление прав субъектов малого и среднего бизнеса при участии в закупках, незаконный выбор поставщиков товаров", - отметили в прокуратуре.

Ряд недостатков прокуроры обнаружили по линии контроля за состоянием просроченной дебиторской задолженности. Возникли вопросы по достоверности данных государственной статистической отчетности. Недостатки выявлены и в процедурах предоставления работникам КУП займов и внеплановых авансов.

По результатам проверки прокуратура Минской области внесла представление в Минский облисполком. Требуется исправить ситуацию, привлечь виновных к дисциплинарной и материальной ответственности. В отношении ряда сотрудников КУП инициированы административные процессы.-0-