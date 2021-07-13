Прокуратура назвала недостоверным видеоролик о содержании животных на предприятии Толочинского района

13 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области провела проверку по факту распространения в интернете видеоролика о ненадлежащих условиях содержания животных в ОАО "Звездный-АГРО" Толочинского района. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В видеосюжете, который снял и разместил в социальной сети "ВКонтакте" работник хозяйства, содержалась информация о несоблюдении правил и условий содержания КРС на одной из молочно-товарных ферм (МТФ) предприятия. В комментарии к видео также сообщалось, что животные не получали должного лечения, за новорожденными телятами не был налажен уход, а павшие из них своевременно не утилизировались.

Установлено, что в своем сюжете житель Толочинского района дал недостоверную оценку выполнению технологических и ветеринарно-санитарных требований на молочно-товарной ферме. Запечатленное на видео животное находилось в состоянии после отела и оказания ветеринарной помощи, а родившийся мертвым теленок был как раз своевременно утилизирован. В период массовых отелов в производственном помещении МТФ в выделенной для этого зоне находились и другие телята, что не противоречило ветеринарным и технологическим нормам.

Со слов мужчины, снявшего видеоролик и ранее неоднократно привлекавшегося к административной и уголовной ответственности, причиной размещения недостоверной информации послужил возникший с руководством хозяйства конфликт из-за начисления заработной платы и условий труда. В связи с размещением недостоверной информации прокуратура Витебской области объявила работнику предприятия официальное предупреждение о недопустимости противоправных действий, уведомила администрацию социальной сети "ВКонтакте" о необходимости удалить видеосюжет.-0-