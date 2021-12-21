Прокуратура ограничила доступ к сайту "Витебский курьер news"

21 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокурор Витебской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-сайту "Витебский курьер news", поскольку обнаружил в деятельности этого ресурса нарушения законов "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремизму". Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

При проверке установлены факты публикации сайтом информации, порочащей деловую репутацию и дискредитирующей государственные органы и их должностных лиц, а также иных запрещенных сведений, способных нанести вред национальным интересам. Материалы были направлены на пропаганду экстремистской деятельности.

Например, в отдельных статьях неоднократно сообщались недостоверные данные о принятии должностными лицами госорганов незаконных актов, нарушающих права граждан, систематическом вынесении судьями незаконных приговоров. Это формировало негативное отношение населения к правоохранительному блоку, судам и иным государственным органам, способствовало недоверию к принимаемым ими решениям, побуждало граждан к противоправным деяниям.

В ряде размещенных записей содержалась информационная продукция, признанная судами экстремистскими материалами.

Согласно ч.1 ст.19 закона "О противодействии экстремизму" распространение, публичная демонстрация экстремистских материалов, их изготовление, издание, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются.

В соответствии с пп.1.3 п.1 ст.38 закона "О средствах массовой информации" в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам или запрещено данным законом, иными законодательными актами.

Постановление прокурора Витебской области направлено для организации исполнения.-0-