Прокуратура поддержала гособвинение по делу о ложном минировании торгового центра в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что 23 мая обвиняемый находился возле ТЦ Dana Moll. Со своего мобильного телефона он позвонил на линию 101 оперативного центра Минского городского управления МЧС и сообщил оператору о якобы готовящемся взрыве в торговом центре. Данная информация повлекла за собой неотложный выезд на место происшествия следственно-оперативной группы в составе следователя, сотрудников милиции, специалиста Госкомитета судебных экспертиз, саперно-пиротехнических расчетов войсковой части внутренних войск МВД, Минского городского управления МЧС.

Своими действиями нарушитель дезорганизовал деятельность указанных госорганов и подразделений, причинил им имущественный ущерб на Br260. Обвиняемый понимал, что переданная им информация о минировании торгового центра не соответствовала действительности. В качестве мотива такого поступка он назвал опасение заразиться коронавирусной инфекцией. В помещении центра была открыта только одна входная дверь, через которую шел значительный поток посетителей. И таким способом он хотел привлечь внимание к проблеме. Расходы, связанные с выездом на место сотрудников специальных служб, мужчина возместил в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска признал нарушителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. На основании ч.1 ст.340 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде одного месяца ареста. Мобильный телефон конфискован как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура напоминает, что наряду с мерами уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об опасности предусмотрена и гражданско-правовая ответственность. В результате подобных противоправных действий причиняется материальный ущерб, поскольку по ложному вызову выезжают представители правоохранительных органов, МЧС, медицинской службы, срывается работа учреждений и организаций. Одновременно эти сообщения наносят вред общественной безопасности: возможна неоправданная паника среди людей, нарушается нормальная жизнь общества.-0-