Прокуратура поддержала гособвинение по делу о массовых беспорядках в Бресте

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 жителей Бреста и области, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках. Одному из обвиняемых дополнительно инкриминировано хулиганство. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено в суде, 13 обвиняемых 10-11 августа 2020 года в центре Бреста приняли участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. После этого применили насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел - это выразилось в нанесении им ударов руками, ногами и различными предметами. Для этого были использованы палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. При этом обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе районному ОВД.

Один из обвиняемых из хулиганских побуждений 9 августа 2020 года повредил грузовой специальный автомобиль УВД Брестского облисполкома. Общая сумма причиненного ущерба превысила Br24 тыс.

Двое обвиняемых полностью признали свою вину, одиннадцать, среди которых двое несовершеннолетних, вину не признали.

С учетом представленных гособвинителем доказательств, в том числе фото- и видеоматериалов с места событий, суд Ленинского района Бреста постановил обвинительный приговор. За участие в массовых беспорядках по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса и хулиганство по ч.1 ст.339 УК (один обвиняемый) всем назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а двум несовершеннолетним - 3 года 6 месяцев каждому с отбыванием в воспитательной колонии.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновных имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-