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10 января 2022, 09:49

Прокуратура помогла защитить права мужчины, заключившего сделку с лизинговой компанией

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура помогла защитить права мужчины, заключившего сделку с лизинговой компанией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В прокуратуру Московского района Минска обратился заявитель, который сообщил о нарушении его имущественных прав при заключении сделок с лизинговой компанией. Выяснилось, что в августе 2018 года он обратился в эту компанию для получения займа. Он заключил с предприятием договоры купли-продажи своего мобильного телефона и возвратного лизинга, в результате получил свой телефон в пользование с выплатой лизинговых платежей.

После подписания сотрудником организации документов мужчина получил Br300, которые он через два месяца вернул с переплатой. Заявитель полагал, что выполнил свои обязательства. Однако через полгода он получил претензию с требованием выплатить в пользу лизинговой компании $604. Позже в отношении него была учинена исполнительная надпись нотариуса.

В прокуратуре пояснили: согласно п.1 ст.180 Гражданского кодекса сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую человек был вынужден совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску любого заинтересованного лица.

Дело в том, что на момент обращения в организацию мужчина находился в тяжелом материальном положении: ухаживал за своей 98-летней матерью, вынужденно уволился с работы в связи с ликвидацией предприятия бывшего нанимателя, ежемесячно оплачивал лечение своего сына в платном медицинском учреждении, вносил деньги по двум банковским кредитам. Заключая договоры с предприятием, заявитель не в полной мере представлял сложную схему получения займа и условия договора возвратного лизинга.

По результатам проверки прокуратура Московского района Минска предъявила в суд исковое заявление в интересах мужчины к лизинговой компании о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

Во время суда мужчина и лизинговая компания заключили соглашение, по условиям которого расторгли договоры купли-продажи и возвратного лизинга. Организация отказалась от всех претензий к заявителю, в том числе по уплате оставшихся лизинговых платежей, штрафов и пени, а также отозвала исполнительную надпись.

Суд Московского района Минска прекратил производство по гражданскому делу в связи с добровольным урегулированием спора между сторонами.-0-

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