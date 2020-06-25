Прокуратура потребовала усилить технадзор в ЖКХ в Первомайском районе Минска

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска потребовала усилить технический надзор в ЖКХ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы. Такое решение принято по итогам проверки, касающейся исполнения законодательства при реализации Госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. Директору КУП "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района Минска" внесено представление о должном техническом надзоре на объектах строительства. Установлено, что на основании договоров строительного подряда, заключенных с КУП, две столичные организации ремонтировали кровлю на объектах жилфонда района. Подрядчики представляли предприятию документы, в которых были недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате этим организациям незаконно перечислили из бюджета Минска более Br20 тыс. В отношении должностных лиц подрядных организаций возбуждены уголовные дела за хищение денег путем злоупотребления служебными полномочиями. Как отметили в прокуратуре, преступления стали возможными и в результате ненадлежащего со стороны работников КУП технического надзора на объектах строительства. В акте надзора прокуратура потребовала усилить контроль за работой подчиненных. Руководство КУП приняло меры, чтобы устранить причины и условия, способствовавшие нарушениям законодательства. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!