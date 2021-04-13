Прокуратура предупредила о росте совершаемых в соцсетях киберпреступлений

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киберпреступления в последнее время все чаще стали совершаться с помощью социальных сетей, сообщил БЕЛТА первый заместитель прокурора Минской области Борис Петровский.

Он пояснил, что злоумышленники используют фотографии в соцсетях для создания фейковых страниц, с которых рассылают друзьям просьбы под самыми различными предлогами сообщить реквизиты банковской платежной карты. Из-за неосведомленности о способах совершения такого рода преступлений и излишнего доверия к своим виртуальным друзьям потерпевшие добровольно предоставляют личные данные и конфиденциальные сведения.

Например, в Солигорский РОВД обратился мужчина с заявлением, в котором сообщил, что неизвестный в социальной сети "ВКонтакте" от имени его знакомого шлет сообщения с просьбой перевести деньги на карту "Яндекс.Деньги". При личной встрече выяснилось, что друг обратившегося в милицию с какими-либо просьбами о переводе денежных средств не обращался.

В другой ситуации на территории Пуховичского района в социальной сети "Одноклассники" преступник, написав сообщение от имени друга о просьбе перевести незначительную сумму денежных средств, получил реквизиты банковской карты и похитил Br600.

Борис Петровский также отметил, что есть интернет-форумы, где обсуждаются способы и орудия совершения преступлений, предоставляются услуги по обналичиванию денег, разработке вредоносного программного обеспечения. По его словам, для совершения таких преступлений уже не нужно обладать какими-то специальными познаниями, достаточно прочитать несколько специализированных сайтов, где еще и помогут с советами.

Первый заместитель прокурора области обратил внимание на то, что игнорирование потерпевшими правил информационной безопасности способствовало установлению вредоносного программного обеспечения, через которое злоумышленники получали доступ к компьютерной информации. Люди открывали электронные письма от неизвестных отправителей, переходили по ссылкам, запускали вложенные файлы, использовали устаревшее антивирусное программное обеспечение, игнорировали механизмы дополнительной аутентификации.

Кроме того, по-прежнему есть факты мошеннических действий в интернете с использованием различных торговых площадок. Также совершаются противоправные действия, в результате которых злоумышленники, обзванивая клиентов якобы от имени банков, завладевают реквизитами платежной карты и паролями доступа к системе дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банкинг".

Чтобы предотвратить хищение денег с использованием компьютерной техники, прокуратура рекомендует провести комплекс мер, включающий внедрение механизма отложенного платежа при проведении подозрительных операций, обязательное уведомление через SMS-сообщение о всех совершаемых операциях по счету, а также применение технологии 3D-Secure при совершении платежей в системе дистанционного банковского обслуживания.-0-