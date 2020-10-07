Прокуратура предупредила об ответственности за оскорбления милиционеров в интернете

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбления в интернете сотрудников милиции грозит уголовная ответственность, сообщил БЕЛТА начальник отдела по надзору за дознанием прокуратуры Минской области Дмитрий Сенкевич.

По его словам, в социальных сетях и мессенджерах некоторые граждане размещают оскорбительные публикации и высказывания в отношении представителей власти, в том числе милиционеров. "Отдельные люди вообще скатываются до того, что отправляют сообщения с угрозами насилия самим работникам и членам их семей. При этом никто из "мстителей" с работниками милиции не знаком, каких-либо противоправных действий в отношении них милиционеры не совершали", - отметил Дмитрий Сенкевич.

При этом многие граждане наивно полагают, что можно безнаказанно в интернете под вымышленным именем либо с использованием чужого телефона совершать противоправные действия. Однако технические возможности правоохранительных органов позволяют идентифицировать таких людей. "Каково же удивление анонимно оскорбляющих и угрожающих граждан, когда к ним в дом приходят сотрудники милиции для процессуальных действий", - заметил начальник отдела.

За публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по ст.369 УК. За насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел ст.364 УК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Прокуратура Минской области призывает граждан быть благоразумными и не совершать необдуманных поступков, ценой которых может стать свобода.-0-