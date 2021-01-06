Прокуратура проверила информацию о нехватке питания в приюте Минской области - она не подтвердилась

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области провела проверку по факту размещения 2 января 2021 года на одном из интернет-ресурсов публикации о якобы недостаточной обеспеченности воспитанников приюта некоторыми продуктами питания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Из статьи "Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок" следует, что в редакцию поступило письмо от крупной компании, которая шефствует над социальным приютом в Минской области. Сотрудники компании сообщили, что воспитанники якобы недостаточно обеспечены отдельными продуктами питания. При этом в публикации нет сведений о конкретном учреждении образования и предприятии.

"Прокуратура Минской области незамедлительно отреагировала на размещенную информацию и совместно с главным управлением по образованию Минского областного исполнительного комитета проверила соответствие размещенных на интернет-ресурсе сведений реальной ситуации с обеспечением детей продуктами в таких учреждениях", - отметили в прокуратуре.

Получены необходимые документы, проведены беседы с начальниками управлений по образованию райгорисполкомов, директорами 23 социально-педагогических центров и 6 детских интернатных учреждений области. Администрации учреждений образования Минской области просьбы о приобретении шефскими организациями предновогодних подарков в виде продуктов питания не подтвердили.

По инициативе прокуратуры Минской области Генпрокуратура проинформировала Министерство информации о необходимости анализа изложенных сведений, размещенных на rebenok.by (ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА"), для оценки их соответствия законодательству и принятия мер реагирования.-0-