Прокуратура: работа антикризисных управляющих в хозяйствах Гродненской области формальна и неэффективна

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Анализ работы временных (антикризисных) управляющих в сельскохозяйственных организациях региона стал главной темой координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, прошедшего под председательством прокурора Гродненской области Виктора Корзуна. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Согласно постановлению Совета Министров от 31 октября 2016 года №889, в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства), включены 30 сельхозорганизаций Гродненской области. Экономический суд возбудил в отношении их производства по делам об экономической несостоятельности. В июле-сентябре 2017 года в отношении должников начаты процедуры санации, проведение которых ограничено 36 месяцами.

"Срок завершения санации всех 30 сельскохозяйственных организаций - июль-сентябрь 2020 года. Однако за два с половиной года их финансовое положение ничуть не улучшилось, а напротив - постепенно ухудшается, за исключением ОАО "Орля" Щучинского района. Принимаемые антикризисными управляющими меры не приносят результата", - отметил Виктор Корзун.

Критике подвергнуты в том числе формальные мероприятия планов санации. Выявлены факты, когда обязанности антикризисных управляющих исполняли бывшие руководители хозяйств, которые ранее не смогли обеспечить их рентабельную деятельность. В частности, так произошло в двух из трех находящихся в стадии банкротства сельхозорганизациях Дятловского района.

Кроме того, в связи с большим количеством организаций-банкротов антикризисные управляющие Слонимского, Ошмянского, Лидского, Ивьевского и Дятловского районов не способны результативно выполнять возложенные на них обязанности. На предприятиях Ивьевского, Слонимского и Сморгонского районов прокуроры выявили нарушения, создающие условия для коррупции.

Также установлено, что райисполкомы не оказывали необходимое содействие антикризисным управляющим в работе по стабилизации финансового положения хозяйств.

На совещании обсудили меры по недопущению необоснованного посредничества и обеспечению сохранности собственности в организациях АПК.

"Контроль за процедурами закупок товаров, работ и услуг в сельхозорганизациях явно недостаточный. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома не анализировал цены производителей товаров, не вносил конструктивные предложения по удешевлению закупаемого сырья и выбору добросовестных поставщиков либо централизации закупок", - отмечается в сообщении прокуратуры области.

Как показали проверки, сельхозорганизации часто не соблюдали требования Госстандарта по постановке техники на хранение, допускали факты ее разукомплектования, не выполняли технологические регламенты изготовления и выращивания аграрной продукции. Также выявлены факты превышения нормативов непроизводительного выбытия молодняка скота. Порой хозяйства не обеспечивали должным образом сохранность животных.

По результатам обсуждения участники координационного совещания приняли несколько предметных решений для улучшения ситуации, определили ответственных исполнителей.-0-