Прокуратура санкционировала заключение под стражу минчанина, повредившего лопатой 6 авто

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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего жителя столицы, которому инкриминировано хулиганство. Об этом сообщили БЕЛТА в служба информации прокуратуры Минска
Согласно материалам дела 21 января нетрезвый минчанин отобрал лопату у очищавшего улицу от снега мужчины и повредил ею шесть автомобилей. При этом он выкрикивал нецензурные выражения.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с учетом личности обвиняемого и характера совершенного им преступления.-0-