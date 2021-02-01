1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Щучинского района возбудила уголовное дело о порче имущества на железной дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В конце октября 2020 года неизвестный нанес краской протестные надписи и бело-красно-белые изображения на пяти плитах пассажирской платформы, а также нескольких объектах остановочного пункта Турья на железной дороге. "По материалам проверки, которую проводил Щучинский РОВД, неизвестный не только испортил эстетический вид общественного места, но и привел в негодность имущество Барановичского отделения БЖД. Надписи и изображения свидетельствовали об умысле на неправомерные действия против общественного порядка", - сообщили в прокуратуре.

По результатам изучения дела об административном правонарушении прокурор Щучинского района пришел к выводу о наличии в действиях неустановленного лица состава преступления. По факту порчи имущества по ст.341 УК возбуждено уголовное дело.-0-