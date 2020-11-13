13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сморгонского района возбудила уголовное дело о надругательстве над госсимволикой. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

"Сотрудники Сморгонского РОВД выявили, что около 23.00 18 октября трое граждан с помощью строительных лесов поднялись на крышу гимназии города Сморгони, где сняли с флагштока государственный флаг Беларуси и заменили его на флаг бело-красно-белого цвета. При этом снятое полотнище мужчины забрали с собой", - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки Сморгонский РОВД вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

"В данной ситуации, как видно из собранных материалов, мужчины преследовали цель продемонстрировать свое оскорбительное отношение к символике страны. Тем самым они совершили надругательство над государственным флагом - преступление, предусмотренное ст.370 Уголовного кодекса. Общественная опасность такого противоправного деяния заключена в причинении ущерба авторитету Беларуси", - отметили в ведомстве.

После изучения материалов проверки прокуратура Сморгонского района, отменив названное постановление органа дознания, возбудила уголовное дело, которое для организации предварительного расследования направила в территориальный отдел Следственного комитета.-0-