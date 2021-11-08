8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура в Минске привлекла к ответственности руководителя ОАО за задержку зарплаты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура Партизанского района столицы, изучив поступившую из территориального подразделения ФСЗН информацию, проверила исполнение законодательства о труде в ОАО "УНР КЭО" и выявила там нарушения. В частности, в организации установлен порядок оплаты труда, по которому заработная плата выплачивается работникам не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным. Но это на бумаге, а фактически сотрудники получили деньги за август 2021 года лишь в октябре 2021 года.

В итоге по инициативе прокуратуры руководитель ОАО привлечен к ответственности за нарушение законодательства о труде по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.-0-