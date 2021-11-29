Прокуратура Витебска: четверо детей изъяты из семьи и помещены на гособеспечение

29 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура города Витебска в рамках надзорной деятельности выявила факты жестокого обращения с детьми, по ее требованию четверо детей помещены на государственное обеспечение. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В ОВД администрации Первомайского района Витебска от классного руководителя одного из учреждений образования поступило сообщение о том, что 12-летняя девочка отказывалась идти домой. Якобы отчим за плохие оценки применял к ней физическое насилие. При этом на следующий день в милицию обратилась и мать девочки, которая просила привлечь к ответственности ее 31-летнего мужа, поскольку тот на протяжении двух лет избивал ее дочерей.

В ходе проверки установлено, что витебчанка проживала совместно со своим супругом. В семье воспитывалось четверо несовершеннолетних детей. Мужчина за любую провинность жестоко их наказывал. Мать видела на теле дочерей телесные повреждения, однако боялась сообщить об этом и поэтому не обращалась за медицинской помощью.

Наличие у детей телесных повреждений подтверждено заключениями судебно-медицинских экспертиз.

В 2020 году мужчину уже привлекали к административной ответственности за нанесение телесных повреждений одной из девочек, в связи с чем дети признавались находящимися в социально опасном положении.

Защита прав и законных интересов детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, гарантируется государством и является основной задачей государственных органов. Она направлена на повышение ответственности родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Согласно ст.85 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье в исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе принять решение о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на воспитании которых он фактически находится.

По результатам проверки прокуратура Витебска вынесла предписание в адрес отдела образования администрации Первомайского района Витебска, в котором потребовала принять незамедлительные меры к защите прав несовершеннолетних. В результате детей изъяли из семьи и поместили на государственное обеспечение. Органы опеки предъявили в суд иск о лишении родительских прав.

Кроме того, прокуратура города возбудила в отношении отчима девочек уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних по ч.2 ст.154 УК. При этом Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении матери детей, инкриминируя ей угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений по ст.186 УК.-0-