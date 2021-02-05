Прокуратура Витебской области направила в суд дело о разжигании социальной вражды

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения, ранее неоднократно судимого, которому инкриминировано разжигание социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина 16 июля и 12 августа 2020 года, находясь по месту фактического проживания в Витебске, с созданной им персональной страницы в социальной сети TikTok умышленно с целью разжигания социальной вражды разместил в несколько этапов три видеозаписи в публичном доступе. Данный контент с учетом выявленных специальных признаков предполагал формирование социально-психологической установки, включавшей негативное отношение и побуждение к насильственно-агрессивным действиям в отношении сотрудников милиции, а также лиц командного и начальствующего состава армии", - рассказали в прокуратуре.

После размещения этих материалов мужчина не принял мер к ограничению их просмотра пользователями сети интернет, а продолжил хранить и распространять до декабря 2020 года. После изучения материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.130 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-