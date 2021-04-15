Прокуратура Витебской области направила в суд дело об убийстве с особой жестокостью

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении трех обвиняемых, которым инкриминировано убийство с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Согласно материалам дела обвиняемые 25 октября 2020 года, во второй половине дня, в агрогородке Бабиничи Витебского района при совместном распитии спиртных напитков в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесли с целью убийства мужчине 1977 года рождения не менее 31 удара в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Далее обвиняемые приняли меры к сокрытию предметов, сохранивших на себе следы преступления, а также переместили труп на дворовую территорию дома, где впоследствии его обнаружили сотрудники органов внутренних дел.

После изучения материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией содеянного по п.6, 15 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Избранную ко всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-