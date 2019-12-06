Прокуратура Витебской области нашла нарушения в заготовке травяных кормов

6 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуроры Витебской области изучили вопросы соблюдения технологических требований при заготовке кормов и нашли нарушения, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов областной прокуратуры Ольга Грицкевич.

Сельхозпредприятия Витебской области принимали меры по обеспечению животноводческого поголовья качественными кормами, строили траншеи для хранения травяных кормов. Однако задание по строительству хранилищ не выполнено в Докшицком, Лепельском, Шумилинском, Оршанском, Лиозненском, Поставском районах. "Все должностные лица предупреждены о недопустимости в дальнейшем закладки травяных кормов в наземные бурты и курганы. Проведены семинары по заготовке кормов, присутствующим доведены требования технологического регламента при заготовке", - отметила Ольга Грицкевич.

По ее словам, были факты закладки кормов в бурты, их выявлено около ста. Так, в хозяйствах Толочинского района введены в строй 18 траншей, но данного количества хранилищ оказалось недостаточно, и корма закладывали в бурты. В одном из хозяйств Глубокского района во время закладки кукурузного силоса в бурт корм испортился.

"По причине недисциплинированности отдельных руководителей и ответственных лиц, отсутствия контроля за работой подчиненных нарушалась технология закладки кормов в хранилища, не соблюдался температурный режим при трамбовке массы. Допускалось укрытие хранилищ соломой, песком, опилками, нарушалась целостность полимерной упаковки сенажа. Также проблемным вопросом остается укрытие траншей пленкой ненадлежащего качества", - добавила прокурор.

По результатам проверки руководителям предприятий внесены акты прокурорского надзора, более 60 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.-0-