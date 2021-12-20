Прокуратура Витебской области: удовлетворены 30 исков за падеж скота на сумму более Br40 тыс.

20 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. По искам прокуроров из районов Витебской области в этом году возмещен ущерб на сумму более Br40 тыс. за падеж скота в сельхозорганизациях. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Витебской области проанализировала вопросы возмещения ущерба, причиненного падежом крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях. Как установлено, в ряде случаев непроизводительному выбытию животных способствовало ненадлежащее исполнение работниками трудовых обязанностей. При этом руководство организаций АПК не всегда обеспечивало взыскание причиненного ущерба с виновных лиц. В связи с этим прокуроры задействовали установленные законодательством механизмы возмещения ущерба, в том числе через подачу исковых заявлений в суд. В частности, по иску прокурора Лепельского района в пользу КУПСХП "Лепельское" взыскано более Br6 тыс.

В этом году суды рассмотрели и удовлетворили более 30 исков прокуроров районов Витебской области указанной категории на сумму свыше Br40 тыс.

Прокуратура также организовала контроль за обращением исполнительных листов к исполнению, поскольку ранее имелись факты, когда после вынесения судами решений организации не обращались за получением исполнительных документов или утрачивали их.

По большинству исполнительных документов производятся удержания из зарплаты должников. В других случаях задействованы органы принудительного исполнения. Деятельность судебных исполнителей по взысканию ущерба от падежа КРС взята на контроль, что уже принесло результат. Например, в целях взыскания долга с бывшего работника предприятия Лепельского района наряду с иными мерами вынесено предписание о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля, принадлежащего должнику на праве совместной собственности. Должник в кратчайший срок уплатил Br1,4 тыс. в счет возмещения ущерба, причиненного падежом скота.

За истекший период года уровень возмещения органами ОПИ по исполнительным документам указанной категории составил 96%. Судебные исполнители проводили необходимую работу по выявлению денежных средств, имущества должников и обращению на них взыскания, обнаружению совместной собственности супругов. Реализовывали меры по недопущению ее отчуждения.-0-