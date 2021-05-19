Прокуратура Витебской области выявила нарушения на животноводческих объектах АПК

19 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области проанализировала состояние дел в сфере агропромышленного комплекса в части сохранности поголовья скота. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что не все предприятия АПК в полном объеме выполнили требования о росте показателей по линии животноводства, сокращению непроизводительного выбытия скота, ведению надлежащего первичного учета, поставкам на мясокомбинаты. Так, в Браславском, Миорском, Глубокском, Верхнедвинском, Дубровенском и Шарковщинском районах из года в год наблюдалось снижение поголовья КРС. С начала 2021 года отмечен рост падежа на 287 голов в Витебском, Верхнедвинском, Шарковщинском, Глубокском и Чашникском районах.

Непроизводительное выбытие связано с ненадлежащим качеством кормов, игнорированием ветеринарно-санитарных требований к животноводческим помещениям, нарушением технологии кормления коров, несоблюдением производственного процесса выращивания телят. Из-за неполноценного рациона, отсутствия кормовых добавок снизились продуктивность коров и уровень производства молока. При этом расход молока на внутрихозяйственное потребление увеличился.

Ряд замечаний прокуроров касался проведения идентификации и регистрации животных (стад). Например, в отдельных хозяйствах Полоцкого, Браславского, Миорского, Чашникского и Сенненского районов не было профессионально подготовленных специалистов. Это не позволяло на должном уровне выполнить даже первичный и зоотехнический учет сельхозживотных.

В связи с участившимися в Докшицком, Россонском и других районах случаями падежа молодняка стали распространены подлог документов, искажение статистической отчетности для сокрытия реальной обстановки. С 1 января по 1 мая 2021 года органы уголовного преследования по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о падеже, хищениях и недостаче скота возбудили 16 уголовных дел.

По результатам анализа прокуратура Витебской области направила председателю облисполкома информационную записку о нарушениях законодательства на животноводческих объектах в организациях АПК, в которой предложила конкретные меры для наведения порядка в сфере животноводства.

Всего по вопросам сохранности скота за 2020 год и за истекший период 2021 года органы прокуратуры Витебщины внесли 75 представлений, привлекли к ответственности более 200 должностных лиц, предъявили 70 исков о возмещении причиненного ущерба на сумму более Br20,5 тыс.-0-