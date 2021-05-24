Прокуратура возбудила дело о хищении Br220,3 тыс. бывшей сотрудницей транспортного предприятия

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска по результатам доследственной проверки возбудила уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы транспортного предприятия о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурантка с июня 2017 года по октябрь 2020-го внесла заведомо ложные сведения в направляемые в банк списки для выплаты работникам отпускных и авансов. Затем она противоправно завладела деньгами предприятия на общую сумму Br220,3 тыс., которые использовала на личные нужды.

Уголовное дело направлено для расследования в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета. Одновременно прокурор Советского района Минска вручил фигурантке требование о добровольном возмещении похищенных денег.

Сейчас устанавливают причины и условия для хищения, принимаются меры по устранению его последствий.-0-