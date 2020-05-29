Прокуратура выявила нарушения на объектах водоснабжения Гродненской области

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нарушения законодательства об охране и использовании вод выявлены в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Совместные проверки провела прокуратура региона при участии специалистов инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. При мониторинге 194 объектов водоснабжения нарушения установлены на 118.

В некоторых сельских населенных пунктах так и не были построены сети водоснабжения. Возникли вопросы и к станциям обезжелезивания воды: некоторые из них работали неэффективно. Это произошло из-за того, что органы ЖКХ и подрядные организации не соблюдали регламент по их техническому обслуживанию, а также из-за нарушений при вводе станций в эксплуатацию и сверхнормативных сроков эксплуатации водопроводных сетей.

"Например, 4 декабря 2019 года введена в эксплуатацию станция обезжелезивания с неисправным оборудованием. Однако приемочная комиссия решила, что станция готова к работе. По данному факту прокурор района уже поручил территориальному РОВД провести проверку и дать правовую оценку", - рассказали в службе информации прокуратуры области.

Найдены нарушения санитарно-гигиенических требований в местах расположения подземных коммунальных и ведомственных источников водоснабжения. При этом устранение недоработок не потребует значительных материальных затрат.

"На каждом пятом ведомственном хозяйственно-питьевом водопроводе во время проверки не проводили надлежащим образом лабораторный контроль за качеством питьевой воды", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, вскрыты факты некорректной работы очистных сооружений и несоблюдения условий сброса образующихся сточных вод.

Территориальные прокуратуры по выявленным нарушениям внесли в адрес местных властей и субъектов хозяйствовании 26 представлений, вынесли 11 предписаний. Прокуратура Гродненской области внесла представление в Гродненский облисполком, в котором потребовала принять организационно-практические меры для обеспечения жителей региона качественной питьевой водой, поддержания благоприятной среды проживания населения.

Выполнение актов надзора взято на контроль.-0-