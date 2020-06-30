Прокуратура выявила нарушения на пляжах Витебской области

30 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области выявила нарушения на пляжах региона и требует создать более безопасные условия для отдыхающих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Проверки показали, что местные власти не принимают должные меры по содержанию и отведению достаточного количества благоустроенных пляжей, определению запрещенных к водному отдыху мест. Есть случаи свободного доступа людей на водоемы техногенного происхождения. "Проверки показали, что до настоящего времени большинство водоемов, где чаще всего фиксируются чрезвычайные происшествия, не имеют официального статуса места отдыха. Из-за этого нет оборудованных пляжей и спасательных станций, - отметили в прокуратуре. - Анализ обстоятельств утопления жителей показал, что помимо беспечности потерпевших причинами трагедии стали ненадлежащее обеспечение подразделений ОСВОДа специальным оборудованием для спасения людей, нехватка спасателей, несоблюдение требований о содержании и оборудовании пляжей и мест для купания, очистке дна акватории".

Прокуроры выявили случаи отсутствия стендов о запрете купания в опасных местах. В некоторых районах после внесения представления об устранении нарушений ответственные органы в ответ ничего не предпринимали. По-прежнему нарекания вызывает оснащенность и санитарное состояние мест отдыха в Лиозненском, Шарковщинском, Лепельском и Толочинском районах.

Всего по итогам проверки прокуроры городов и районов Витебской области внесли более 10 актов надзора, прокуратура региона внесла представление в облисполком. Также арендатору озера Освейское в Верхнедвинском районе нужно будет решить вопрос с созданием спасательного поста. В этом году на водоеме утонули четыре человека.

В Витебской области с начала года растет количество погибших в озерах и реках. По итогам пяти месяцев утонули 25 человек (за аналогичный период прошлого года - 19). По состоянию на 15 июня количество жертв выросло до 29.-0-