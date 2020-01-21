Прокуратура выявила нарушения охраны историко-культурного наследия Брестской области

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила нарушения в сфере охраны историко-культурного наследия, сообщили БЕЛТА в службе информации ведомства.

Сохранению объектов историко-культурного наследия в регионе уделяется значительное внимание. При этом во время проверок прокуроры выявили недостатки в этой сфере. Основными из них являются ненадлежащее выполнение собственниками договорных и охранных обязательств (в том числе из-за нехватки средств на консервацию), в некоторых случаях не проводились необходимые восстановительно-реставрационные работы, отсутствовал должный контроль со стороны госорганов.

Эти недостатки способствуют ухудшению состояния таких объектов, что может привести к их исчезновению. В качестве примеров в прокуратуре назвали комплекс бывшего дворца в деревне Полонечка в Барановичском районе, ансамбль кляштора картезианцев XVII века в Березовском районе, часовню-усыпальницу рода Ожешко в агрогородке Закозель в Дрогичинском районе.

К слову, по факту необеспечения сохранности часовни прокуратура внесла представление в областной совет по вопросам историко-культурного наследия. Брестский облисполком выделил на ее ремонт и восстановление более Br50 тыс. Сейчас на объекте выполнили первоочередные противоаварийные работы, изыскивают дополнительные средства для консервации уникального памятника архитектуры.

Всего по выявленным нарушениям органы прокуратуры Брестской области в 2019 году подготовили 60 актов надзора. К материальной ответственности привлекли три организации, к дисциплинарной - 10 человек.

Работа по надзору в сфере охраны историко-культурного наследия будет продолжена.-0-