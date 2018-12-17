Прокуратура выявила нарушения при оказании соцпомощи в Московском районе столицы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска выявила нарушения законодательства о государственной адресной социальной помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлены случаи, когда профильная комиссия необоснованно предоставляла такую помощь. Так, освобожденный из исправительного учреждения мужчина получил от местных властей Br197,48, тогда как на момент обращения не было завершено назначенное ему по приговору суда принудительное лечение от алкоголизма. Аналогичные факты вскрыты при рассмотрении еще 6 заявлений. Общая сумма необоснованно оказанной социальной помощи составила Br1250.

Главе администрации района было внесено представление. Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства, а также причины и условия, которые способствовали этому. В результате приняты меры к возмещению ущерба.

Как пояснили в прокуратуре, территориальные исполнительные и распорядительные органы предоставляют такую помощь в виде ежемесячных и (или) единовременных социальных пособий на различные нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности. При этом ее не оказывают гражданам, которым определено или назначено по решению суда принудительное лечение.-0-