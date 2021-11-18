Прокуратура выявила в Брестской области нарушения земельного законодательства

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила нарушения при проверке соблюдения законодательства по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по целевому назначению земельных участков, сообщили БЕЛТА в службе информации надзорного ведомства.

Прокуроры выявили свыше 2,2 тыс. участков площадью около 6,1 тыс. га, которые подлежали включению в фонд перераспределения земель, а один участок (64,8 га) в Ивацевичском районе - исключению из него.

В Березовском и Жабинковском районах установлены три факта обработки земель запаса предприятиями АПК на площади 24,79 га без соответствующих документов. Прокуроры потребовали от местных органов власти исключить такие участки из фонда запаса и передать их организациям с переводом в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Вскрыты также многочисленные факты, когда сельисполкомы в Брестском, Ивацевичском, Ивановском, Кобринском, Каменецком и Малоритском районах не принимали решения об использовании земельных участков для оказания услуг в сфере агротуризма в отношении граждан, которые занимались таким видом деятельности с 2011 года. При этом ранее этим гражданам выделялась земля для строительства и обслуживания жилых домов. Подобная волокита не позволяла изменить вид налогообложения для объектов недвижимости.

На территории Жабинковского, Барановичского и Малоритского районов установлены случаи нецелевого использования земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства. Зафиксированы факты неосвоения земельных участков, выделенных для строительства индивидуальных жилых домов в Бресте, Брестском, Барановичском и Пинском районах.

По результатам проверки для исправления ситуации органы прокуратуры региона внесли 39 актов надзора, а областная прокуратура - обобщенное представление в Брестский облисполком.-0-