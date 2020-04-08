Прокуратура взяла на контроль обеспеченность в Гродненской области оборудованием и средствами защиты

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области взяла на контроль ситуацию с оказанием врачебной помощи населению, обеспеченностью медицинскими препаратами и оборудованием, средствами защиты для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

"Для поддержания в регионе стабильной эпидемиологической обстановки прокуроры не должны ослаблять надзор за исполнением законодательства. Важно оперативно анализировать ситуацию на предмет того, как заинтересованные службы, предприятия и организации соблюдают санитарные требования по профилактике COVID-19. И в случае нарушения противоэпидемиологических норм тут же принимать меры реагирования", - отметил прокурор Гродненской области Виктор Корзун, обозначая круг задач перед районными прокурорами, прокурором Гродно и гродненским транспортным прокурором.

В конце марта территориальные прокуроры Гродненщины провели выборочные проверки на объектах торговли, общественного питания, придорожного сервиса и АЗС. Установлено, что некоторые субъекты хозяйствования не устранили недостатки, выявленные подразделениями госсаннадзора.

Приоритетное внимание в надзорной деятельности по профилактике COVID-19 уделено интернатным учреждениям стационарного социального обслуживания престарелых граждан, отделениям дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого возраста, которые работают при центрах соцобслуживания населения, иным учреждениям с массовым пребыванием людей.

При появлении любых сведений о нарушениях законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе полученных при рассмотрении обращений граждан, с личного приема, во время проверок, прокуроры будут инициировать контрольные мероприятия по линии санэпиднадзора и требовать незамедлительного устранения недостатков и упущений в работе.-0-