Прокурор Витебской области возбудил уголовное дело об угрозе акта терроризма

8 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По факту обнаружения 7 декабря около ж/д станции Адамово в Полоцком районе предмета с признаками самодельного взрывного устройства прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершением акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия, по ч.2 ст.290 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре региона.

Тяжкие последствия выразились в более чем пятичасовой задержке движения двух пассажирских и трех грузовых поездов. Это повлекло длительную дезорганизацию железнодорожного транспортного сообщения.

В порядке ч.2 ст.182 Уголовно-процессуального кодекса уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в управление КГБ по Витебской области.-0-