Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для бывшего гендиректора "Белтелекома" Сиводедова

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для бывшего гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Сергея Сиводедова обвиняют в получении взяток на общую сумму не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Прокурор на основании ч.3 ст. 430 УК запросил ему 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением прав занимать определенные должности сроком на 5 лет. По мнению гособвинителя, Сиводедов выполнил досудебное соглашение, поэтому наказание не может быть больше половины максимального срока. Кроме этого, предлагается конфисковать у Сиводедова 15 тыс. евро и $470 тыс.

Фигурантам Феликсу Касперовичу и Андрею Подгорному прокурор запросил 7,5 года лишения свободы. Они обвиняются в совместном получении взяток на сумму не менее $868 тыс.

Игорю Кудасову гособвинитель просил назначить 5 лет лишения свободы, Юрию Зданевичу - 7 лет, Алексею Милованову - 6 лет, Юрию Пономареву - 3 года, россиянам Владимиру Казанцеву и Виталию Горбачеву - 2 года и три месяца каждому, Михаилу Пригаре - 3 года, Владимиру Жилину - 5 лет, Сергею Покрышко - 5 лет лишения свободы.

Александру Бровке прокурор попросил назначить 4 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Владимиру Томченко - 3,5 года ограничения свободы.

Гражданину Латвии Сергею Шаркову предлагается назначить штраф - Br135 тыс.

В суде начались выступления защитников.

Как сообщалось, Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. 8 июля в суде начались прения сторон.-0-