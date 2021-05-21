Прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 человек в связи с протестами

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возрастает число выявленных участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

На сегодня прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 человек по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям. Уголовные дела также касаются публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой. При этом 682 человека уже осуждены.

"Правоохранительные органы продолжают активно выявлять подозреваемых и раскрывать преступления против общественной безопасности и правопорядка, произошедшие с августа 2020 года, - отметили в надзорном ведомстве. - При этом благодаря достижениям в области криминалистической техники, возможностям органов судебных экспертиз, использованию искусственного интеллекта совершивших противоправные деяния устанавливают независимо от того, действовали ли они в киберпространстве или в реальных обстоятельствах".

Прокурорские работники проводят ежедневный мониторинг интернета для обнаружения признаков правонарушений, деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес высших должностных лиц страны, правоохранителей и представителей иных госорганов. Таким фактам затем дается правовая оценка.

"Практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с протестной активностью, экстремистской деятельностью, а также поддержания по ним государственного обвинения позволяет утверждать, что в нашем обществе обеспечено действие принципа неотвратимости ответственности за посягательства на порядок управления и общественную безопасность", - добавили в Генпрокуратуре.

Прокуратура продолжает координировать деятельность правоохранительного блока для поддержания в стране правопорядка и безопасности граждан.-0-