Прокуроры отстояли права трех пожилых людей в Ляховичском и Жабинковском районах

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Ляховичского и Жабинковского районов отстояли в суде имущественные интересы обворованных пожилых людей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

В Ляховичском районе неоднократно судимая гражданка под предлогом продажи товаров завладела Br3,1 тыс. 83-летней сельчанки и Br1 тыс. 65-летнего пенсионера. Поскольку мошенница достигла пенсионного возраста, РОСК применил к ней положение закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и прекратил уголовное дело. При этом ущерб потерпевшим никто не возместил. На защиту имущественных интересов пожилых людей встала районная прокуратура, предъявив в суд исковое заявление. По решению суда с ответчицы взыскали причиненный ущерб.

Похожий случай произошел в Жабинковском районе: Br574 у 87-летней сельчанки похитила несовершеннолетняя 2007 года рождения. Поскольку она не достигла возраста привлечения к ответственности, орган дознания обоснованно отказал в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.205 УК. В милиции пенсионерке разъяснили, что она имеет право на защиту своих интересов в суде. Однако из-за возраста и состояния здоровья для женщины было затруднительно сделать это самостоятельно. Районная прокуратура предъявила в суд исковое заявление к двум ответчикам - родителям малолетней. Суд Жабинковского района взыскал с них в пользу пенсионерки по Br287 с каждого. Они также уплатили государственную пошлину.

Судебные решения не обжаловались и вступили в законную силу.-0-