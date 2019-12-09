Прокуроры Витебской области предъявили иски о возмещении ущерба госпредприятиям более чем на Br1 млн

9 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуроры Витебской области предъявили иски более чем на Br1 млн для защиты интересов государственных предприятий, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры области Мария Духнова.

Прокуроры продолжают вести работу по возмещению ущерба, причиненного государству и юрлицам государственной формы собственности. "За 9 месяцев этого года прокурорами предъявлено 237 исков в интересах государства на общую сумму Br276,5 тыс. и 691 иск на сумму свыше Br1 млн в интересах предприятий государственной формы собственности. В частности, 26 исков на Br127,5 тыс. предъявлено выпускникам высших и средних учебных заведений о взыскании с них денег, затраченных на обучение", - отметила Мария Духнова.

Так, выпускница одного из профлицеев Витебской области должна была год отработать поваром. Но девушка на свое рабочее место не явилась, о каких-либо уважительных причинах не сообщила. Выпускнице предстоит выплатить почти Br9,5 тыс.

Еще одним из поводов подачи иска стало восстановление на прежнем месте незаконно уволенного работника. Директор предприятия в Верхнедвинском районе нарушил порядок увольнения сотрудника и издал незаконный приказ. Решением суда с руководителя взыскано более Br1,3 тыс.

"Предъявление прокурорами исков является действенным инструментом для защиты интересов государства, юридических лиц государственной формы собственности, а также законных прав граждан", - резюмировала старший прокурор.-0-