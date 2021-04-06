Промышленное оборудование на Br185 тыс. пытались незаконно ввести через "Козловичи"

На таможенном посту "Козловичи". Фото из архива

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" выявили партию оборудования для стекловаренных печей, которую водитель пытался ввезти без уплаты таможенных платежей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Грузовой автомобиль DAF, принадлежащий российской фирме-перевозчику, ехал из Венгрии на территорию Евразийского экономического союза. Водитель на таможенном контроле представил документы, в которых было заявлено промышленное оборудование. Фактически среди указанного товара в грузовом отсеке находилась и партия загрузчиков, вибрационных подвесок, крепежных элементов и соединений, предназначенных для стекловаренных печей.

Стоимость более 40 единиц незадекларированного оборудования составляет Br185 тыс. Перемещая его незаконно, на таможенных платежах нарушители планировали сэкономить более Br40 тыс.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-