Пропавшая 1 января в Узденском районе девушка вернулась домой

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая 1 января в Узденском районе 16-летняя девушка вернулась домой, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Как сообщили в управлении уголовного розыска УВД, девушка вернулась домой прошедшей ночью. По ее словам, все это время она находилась у друзей. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожало.
Причины поступка девушки выясняются. Одна из версий - ссора с родителями.
Как сообщалось, 1 января девушка ушла из дома в деревне Озеро Узденского района, ее местонахождение не было известно.-0-
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